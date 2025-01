Pasiunea pentru arta, pentru literatura, nu are varsta

Ziarul 21 a promovat si a publicat in dese randuri copii, tineri dar si varstnici care au scris poezii. Prima luna din an, este considerata ca fiind luna marelui poet Mihai Eminescu. In acest sens Ziarul 21 publica poezii scrise de concitadinii nosti. In acest numar avem placerea si deosebita onoare sa publicam in online o noua poezie, de data aceasta despre primavara, scrisa de d-nul Plesa Gheorge din Campia Turzii.EminescuCu dor si apasat de gandurile vremii,Semet, cu radacini adanci in ... citește toată știrea