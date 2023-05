Fostul patron al CFR Cluj, Arpad Paszkany, vinde domeniul de la Chidea, comuna Vultureni, situat la 40 de km de Cluj-Napoca.Omul de afaceri a tot cumparat teren in jurul superbului conac, ajungand la 50 de hectare de padure si 24 hectare de teren agricol, unde Paszkany voia sa faca un aeroport privat.Chidea este un sat clujean atestat documentar din 1344 si numit pe vremuri Satul de piatra. Azi piatra se vede in zidurile caselor si gardurilor din sat si a fost preluata strict decorativ in ... citeste toata stirea