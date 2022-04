Patania unui turist roman care a ridicat o drona langa turnul din Pisa. "Voia imagini cat mai sugestive"

Politia italiana a anuntat ca a oprit un roman care risca sa distruga celebrul turn inclinat de la Pisa, din Piazza dei Miracoli. Carabinierii au reactionat imediat si l-au oprit. Incidentul in care a fost implicat un turist roman de 32 de ani a avut loc luni, 25 aprilie, scrie CNN, dar nu reprezinta un caz izolat in Italia. Potrivit sursei citate, drona romanului survola Piazza dei Miracoli, in preajma celebrului turn inclinat, iar politistii italieni au intervenit imediat. "Voia imagini mai ... citeste toata stirea