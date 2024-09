Patronii firmelor care se ocupa cu distributia, tratarea si epurarea apelor, amendati dur! 9 companii din Cluj au fost controlate de Inspectia Muncii

Mai multe firme care se ocupa cu "Captarea, tratarea si distributia apei" si "Colectarea si epurarea apelor uzate", au fost controlate de ITM.ITM Cluj a mers in control la 9 angajatori din judetul Cluj, in perioada 17.09-20.09.2024.Inspectorii au aplicat doua sanctiuni contraventionale in cuantum total de 9.000 de lei si au impartit 8 avertismente.Amenzile au fost aplicate pentru: ... citește toată știrea