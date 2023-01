Patronul Bismobil Kitchen, Mihail Saran, a fost arestat in Moldova, cand voia sa fuga din tara

Patronul Bismobil Kitchen, Mihail Saran, a fost arestat in Moldova, cand parasea taraDirectorul "Bismobil Kitchen", compania care a lasat fara bani si fara mobila mai multi clienti din Romania si din Republica Moldova, a fost retinut in timp ce intentiona sa paraseasca tara.Directorul si fondatorul companiei "Bismobil Kitchen" a fost retinut "acum cateva zile in urma" pe Aeroportul International Chisinau in timp ce intentiona sa paraseasca tara. Informatia a fost confirmata de catre Diana ... citeste toata stirea