Patronul Transavia ii transmite presedintelui Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, sa caute surse putorii din Cluj-Napoca in alta parte si sa fie atent la declaratiile pe care le face pentru ca sunt contrazise de datele cronologice.Redam mai jos comunicatul celor de la Transavia:"Referitor la informatiile aparute in spatiul public despre disconfortul olfactiv semnalat de cetatenii din Cluj, amintim ca in data de 29.08.2023 domnul Alin Tise, Presedintele Consiliului Judetean Cluj, a declarat ... citeste toata stirea