Patru cetateni nepalezi au plecat voluntar, joi, 13 iulie, in jurul orei 21.00, din centrul de cazare situat in Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu au mai revenit. Persoanele care pot furniza orice informatii despre persoanele plecate voluntar, sunt rugate sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic de urgenta 112!"La data de 14 iulie a.c., in jurul orei 09.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati ... citeste toata stirea