Patru condamnati la Cluj pentru talharie calificata dupa ce au jefuit o batrana intrand peste ea in casa, cu masti pe fata, au legat-o de maini si de picioare si i-au furat din casa mii de lei. Pedeapsa vine la aproape opt ani de la comiterea faptelor.In sarcina celor patru s-a retinut ca in 21 decembrie 2017 in jurul orei 1 dimineata ar fi intrat pe geam in locuinta unei femei in varsta din Cluj si folosind masti pentru a-si ascunde fata prin folosirea de actiuni violente si legarea victimei