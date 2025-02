Patru dealeri de droguri care vindeau stupefiante in Cluj au fost arestati ieri.In urma cu doua zile, in 11 februarie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Salaj au dispus retinerea a patru persoane, pe care le-au inculpat intr-un dosar de trafic de droguri, cu varste cuprinse intre 22 si 57 de ani, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de efectuarea, fara drept, de operatiuni cu substante psihoactive. In sarcina unuia dintre ... citește toată știrea