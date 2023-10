Un incident grav s-ar fi petrecut miercuri, 18 octombrie, in statia de autobuz Maresal Constantin Prezan, din Marasti, ziua in amiaza mare."Astazi, 18.10.2023 in statia de autobuz OMV Marasti, pe sensul spre Aeroport, in jurul orei 14, a fost agresata o fata de 18 ani cu un cutit si un spray lacrimogen de catre 4 indivizi.Am rugamintea se ne ajutati cu filmarile care au fost facute acolo, macar atat daca din cei cativa zeci de oameni nu a avut nimeni bunavointa sa se bage sau macar sa sune ... citeste toata stirea