Patru din cinci meseriasi au marit tarifele in acest an, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in constructii, renovari si hidroizolatii.Un sondaj realizat de specialisti asupra tarifelor cerute de meseriasi - arhitecti, constructori, experti in solutii energetice si furnizori de alte servicii pentru casa, tarifele au crescut cu peste 10% in 2023.In sondaj au fost introduse in premiera si furnizorii de servicii in afaceri si alte servicii, cum ar fi servicii de curatenie, contabilitate, ... citeste toata stirea