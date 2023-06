Daca anul trecut 30% dintre elevii din mediul rural nu reuseau sa ia peste 5 la Evaluarea Nationala de la final de clasa a VIII-a, anul acesta procentul a ajuns la aproape 40%. In acelasi timp, numarul de note sub 7 este de doua ori mai mare in randul elevilor de la sate fata de colegii lor din mediul urban.Aceste cifre arata foarte clar ca fenomenul lipsei accesului la o educatie de calitate in mediul rural s-a agravat, atrage atentia fundatia World Vision Romania.Diferente notabile intre ... citeste toata stirea