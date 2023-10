Patru familii raman in strada dupa ce Primaria Cluj-Napoca a decis sa demoleze astazi unul dintre blocurile construite ilegal pe strada Miko Imre 12-14 de teparul imobiliar Traian Onuc. Cei care au apucat sa se mute in apartamentele nefinisate au primit somatii sa paraseasca locuintele, sentinta este din 2019, insa blocul a fost marcat corespunzator ca fiind in proces de demolare abia zilele trecute.Stefan Kalai a cumparat in 2022 un apartament in blocul care urmeaza sa fie demolat pe ... citeste toata stirea