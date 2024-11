Patru femei dint Cluj prinse la cersit in Bistrita, una se folosea de nou-nascutul de nici o luna, pe un frig de -5 grade

Patru femei dintr-o comuna din Cluj prinse la cersit in Bistrita, una se folosea de nou-nascutul de nici o luna, pe un frig de -5 grade.Cazul a fost facut public azi de Politia Locala Bistrita. "Pe strada Garii, la o temperatura de -5 grade Celsius, politistii locali au depistat, apeland la mila publica, patru femei, dintre care una tinea in brate un nou-nascut ( din declaratia mamei, acesta ar fi fost nascut in 16 octombrie 2024", arata institutia. Cele patru au fost conduse la sediul ... citește toată știrea