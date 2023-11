Patru romani au comis o serie de furturi in mai multe orase din Italia.Acestia au intrat in numeroase case si apartamente aflate in provincia Cosenza.Nici camerele de filmat nu i-au oprit pe infractori, acestia actionand fara frica chiar si in plina zi, informeaza stiridiaspora.ro.Carabinierii au primit numeroase rapoarte despre jafurile celor patru din Montalto Uffugo, Rende, Castiglione Cosentino si, de asemenea, din Lattarico si San Pietro, in Guarano.Hotii folosesc mereu acelasi mod de ... citeste toata stirea