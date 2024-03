Patru locuinte protejate, destinate persoanelor cu dizabilitati, vor fi construite la Salicea. Investitia se ridica la 19 milioane de lei

Mai multe locuinte protejate pentru persoanele cu dizabilitati vor fi construite in satul Salicea, judetul Cluj.Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a initiat un proiect de hotarare ce vizeaza aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea construirii a patru locuinte protejate in comuna Ciurila.De acestea vor beneficia 40 de persoane adulte cu handicap institutionalizate in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Cluj.Proiectul vizeaza ... citește toată știrea