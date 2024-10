Patru retinuti dupa zecile de perchezitii ale procurorilor anticoruptie in mai multe judete, inclusiv Clujul, in cazul Casei de Comert Unirea SA, intre care si fosta directoare, o clujeanca

Patru retinuti dupa zecile de perchezitii ale procurorilor anticoruptie in mai multe judete, inclusiv Clujul, in cazul Casei de Comert Unirea SA.Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de ieri, fata de patru inculpati. Unul este Mariana Cotoi (foto), la data faptei director general al Societatii Nationale "Casa Romana de Comert Agroalimentar Unirea SA, acuzata de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru ... citește toată știrea