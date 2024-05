Patru studente din Cluj au inventat o bratara care converteste muzica in vibratii. Le permite celor cu deficiente de auz sa se bucure de concerte

Patru studente din Cluj au inventat o bratara care le permite oamenilor cu deficiente de auz sa se bucure de concerte de orice fel. Dispozitivul converteste muzica in vibratii, astfel cel care o poarta poate simti in timp real ritmul.Bratara se numeste "Rhythm Touch" si a fost dezvoltata de catre Bara Iulia, Mihali Marioara, Popa Ioana-Andreea si Rizel Maria-Catalina, studente in anul 4 la specializarile Automatica si Informatica Aplicata din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. ... citește toată știrea