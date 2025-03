Patru studenti din Cluj, campioni mondiali in China! Au infrant echipe din 13 tari la o MEGA competitie internationala - FOTO

O echipa de studenti din Cluj au castigat o importanta competitie internationala! Studentii UBB au luat medalia de aur la cea de-a 29-a editie a competitiei internationale de studii de caz in economie intitulata "NIBS Worldwide Case Competition".Finala competitiei a avut loc in orasul Nanchang din China la Jiangxi University of Finance and Economics, in perioada 16-21 martie 2025.Membrii echipei din Cluj-Napoca au fost Boros Richard (anul II, Management), Fazakas Boglarka (anul II, ... citește toată știrea