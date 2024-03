Patru traficanti, retinuti dupa ce au fost prinsi in flagrant in Cluj-Napoca. Politistii au gasit kilograme de ,,marfa" - FOTO si VIDEO

Patru traficanti au fost retinuti, dupa ce au fost prinsi in flagrant in in timp ce ar fi efectuat operatiuni cu substante psihoactive, in Cluj-Napoca.,,Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea, au documentat activitatea infractionala, in doua cauze penale, a 4 persoane cercetate pentru efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.", informeaza ... citește toată știrea