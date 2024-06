Patru vulpi surprinse astazi in depozitul unui hipermarket din Cluj-Napoca, in timp ce umbla printre marfuri: "Ia cineva masuri?"- FOTO EXCLUSIV

Patru pui de vulpe au fost surprinsi in depozitul unui hipermarket din Cluj-Napoca, in timp ce umbla printre marfuri Puii de vulpe au fost vazuti astazi in jurul orei 12.00, in timp ce umblau printre marfurile din depozitul hipermarketului Auchan de la Iulius Mall, din Cluj-Napoca.Fotografiile trimise de un cititor Stiri de Cluj surprind animalele urcate pe marfurile din depozit, care cauta disperate hrana. In una dintre fotografii o vulpe chiar mananca ... citește toată știrea