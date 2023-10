Un paznic de la un liceu din Cluj-Napoca a fost amendat dupa ce politistii clujeni l-au depistat la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul a fost sanctionat cu 300 de lei, fiind anuntata si conducerea liceului in care lucra."In cadrul activitatilor de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legii referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia personalului, politistii au ... citeste toata stirea