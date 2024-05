Pe drumurile din Cluj-Napoca se circula cu tramvaiul ca si cu caruta: ,,Pentru modesta suma de 6 lei poti sa beneficiezi de vibromasaj la timpane" - VIDEO

Clujenii se plang ca tramvaiele din Cluj sunt extrem de zgomotoase. Acestia sustin ca o simpla plimbare cu tramvaiul iti ofera un adevarat masaj la timpane, complet cu zgaltaielile de rigoare.Desi infrastructura a fost modernizata, o calatorie cu tramvaiul poate fi asemanata cu una cu caruta. Se pare ca problema este la tramvaiele fabricate in Romania care au inceput sa circule in Cluj-Napoca in urma cu aproape 4 ani.,,In Cluj pentru modesta suma de 6 lei poti sa beneficiezi de vibromasaj la ... citește toată știrea