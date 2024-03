Pe strada Rasaritului din Cluj-Napoca sunt doua santuri care le dau batai de cap soferilor de luni de zile: "Se simt foarte tare si la 40 km/h!"

Doua santuri situate pe strada Rasaritului din Cluj-Napoca le dau batai de cap soferilor clujeni. Mai multi conducatori auto spun ca ar fi fost nevoiti chiar sa suporte costurile daunelor provocate de drumul stricat dupa ce au trecut prin aceasta zona, iar autoritatile nu par grabite sa rezolve problema."Nu stiu exact unde as putea face sesizare, catre Primarie sau catre cine are in administrare strazile Clujului. Poate va fi cineva mai istet sau chiar vreun angajat al Primariei va vedea si se ... citește toată știrea