Pe Twitter, totul e plin de farmec in centrul Clujului. Lucrarile nu tin, insa, decat cateva luni, arata clujenii

Primarul Emil Boc a postat pe Twitter un video cu un bulevard nou din centrul Clujului, tocmai modernizat cu bani europeni, pentru a arata preocuparea Primariei pentru dimeniunea nepoluanta a orasului. Tot in centru, pistele de biciclete recent vopsite in verde de municipalitate in Piata Unirii arata deplorabil, spun clujenii.Primarul a postat pe Twitter un video cu Bulevardul 21 Decembrie 1989 a carui santier de modernizare a fost incheiat la finalul lunii aprilie, dupa lucrari efectuate in ... citeste toata stirea