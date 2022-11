Pe urmele tatalui: la 10 ani, un baiat din Gherla participa la curse auto

In urma cu o saptamana s-a incheiat Campionatul Regional de Rally Sprint Satu Mare, desfasurat pe poligonul din municipiu. In 2022 au fost cinci etape, in care s-au intrecut peste zeci de piloti din tara.La ultimele doua etape a participiat si un tanar pilot din Gherla, Radu Bob, in varsta de 10 ani. El isi urmeaza tatal, Florin Bob, in pasiunea pentru cursele auto. Radu a pus prima data mana pe volan pe la 5 ani si a fost atras din prima de magia ... citeste toata stirea