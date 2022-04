Pedeapsa MARE pentru fostul jandarm clujean, care si-a ucis bunica din Feleacu cu un topor

Sergiu Plisco, un fost jandarm clujean care locuia in Feleacu, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare, dupa ce si-a ucis bunica cu mai multe lovituri de topor.Judecatorii de la Tribunalului Cluj au dat pedeapsa maxima pentru omor calificat.Plisco si-a ucis bunica in noiembrie 2021, iar cercetarile au stabilit ca avea tulburari de comportament si era alcoolic.Acesta a fost dat afara de la locul de munca din cauza problemelor de comportament.In cursul zilei de 04.11.2021, in jurul orei ... citeste toata stirea