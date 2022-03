Pedofilul de la Expo Transilvania, prins de trecatori in parc, condamnat la la 30 de ani de inchisoare

Souca Samuel Marcelus, pedofilul recidivist din parcul de langa Expo Transilvania, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare.Souca a violat zeci de copii, dupa ce le castiga increderea parintilorIn 8 iulie 2021, Souca Samuel Marcelus, un pedofil care a mai fost condamnat pentru fapte similare in 2017, a fost retinut pentru 24 de ore de politie, dupa ce a fost surprins in Parcul de la Expo Transilvania Marasti, in timp ce era cu o fetita de 10 ani, fiica unor prieteni.Barbatul de 46 de ani a ... citeste toata stirea