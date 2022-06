Pedofilul din Cluj care ar fi abuzat mai multi copii a fost condamnat definitiv la 30 de ani de inchisoare, maximul permis de lege, dupa ce apelul acestuia la decizia Tribunalului Cluj a fost respins in urma cu cateva zile de Curtea de Apel.Instanta Curtii de Apel Cluj a admis apelurile declarate de doua dintre partile civile constituite in proces in ce priveste cuantumul daunelor morale acordate partilor civile, majorand cuantumul acestora de la zece mii de euro echivalent in lei la 20.000 ... citeste toata stirea