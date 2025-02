Peisaj dezolant in Fagetul Clujului! Zeci de copaci taiati si multa nepasare: ,,Clujenii vor ramane treptat fara padurea Faget" - FOTO si VIDEO

Fagetul Clujului arata absolut dezolant! In zona a fost efectuata cel mai probabil o toaletare a arborilor, rezultatul fiind unul destul de tragic.Un cititor Stiri de Cluj care se afla in apropierea lizierei de langa Observator a semnalat situatia, fotografiile trimise de acesta capturand decorul sumbru.Tablita care ilustreaza faptul ca zona este o arie naturala protejata este veche si distrusa, in padure se pot observa o multime de arbori doborati la sol, formandu-se un adevarat gol. Mai ... citește toată știrea