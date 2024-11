,,Peisaj dezolant, mizerie si dezordine" - Scrisoarea unei clujence catre autoritati, dupa ce cartierul in care locuieste a fost devastat de ,,reciclatori"

O clujeanca care locuieste in Buna Ziua trage un semnal de alarma asupra unui fenomen ingrijorator.Femeia povesteste ca, in ultimul an, o multime de persoane au inceput sa apara frecvent in cartier, in cautarea ambalajelor reciclabile. Clujeanca mentioneaza ca dezastrul si mizeria sunt la ordinea zilei, cerandu-le autoritatilor sa intervina urgent.,,Doresc sa aduc in atentia dumneavoastra o situatie care afecteaza grav atat locuitorii acestui cartier, cat si imaginea generala a comunitatii ... citește toată știrea