Peisaj feeric de iarna la Cluj! In curtile clujenilor s-a asezat deja un strat gros de zapada - FOTO

Iarna si-a intrat cu adevarat in drepturi la Cluj!Aseara, a nins cu fulgi mari in Cluj-Napoca, spre bucuria celor aflati pe strazi. Ninsoarea a continuat pana tarziu in noapte, insa in majoritatea locurilor zapada nu s-a depus.In schimb, clujenii din Feleacu s-au trezit cu o surpriza de proportii: un strat gros de zapada in curte, exact ca in mijlocul iernii.Desi este doar noiembrie, iarna i-a intampinat mai repede pe clujeni anul acesta. Multi ... citește toată știrea