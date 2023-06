Fondata in anul 1872, Gradina Botanica din Cluj-Napoca este una dintre primele, cele mai mari si cele mai complexe astfel de gradini din sud-estul Europei. In acest weekend, clujenii pot admira in fata Institutului Botanic o varietate impresionanta de soiuri de trandafiri."In fata Institutului Botanic se intinde frumosul Rosarium, unde trandafirii isi dezvaluie acum toata splendoarea! Aici puteti admira o varietate impresionanta de soiuri din clasele Thea-hibrid, Floribunda, Polyantha, ... citeste toata stirea