Peisaj magic de vara la Gradina Botanica din Cluj-Napoca! Superbii crini sunt in plina inflorire: ,,Veti fi fermecati" - FOTO

Au inflorit crinii la Gradina Botanica "Alexandru Borza" din Cluj-Napoca! Clujenii care ii trec pragul vor fi fermecati de colectia superba de crini, pe care o pot vizita in sectorul ornamental. Frumoasele flori sunt acum in plina inflorire.,,Dragi iubitori de flori, va invitam sa va bucurati de frumusetea crinilor (genul botanic Lilium, familia Liliaceae), care acum sunt in plina inflorire.Va invitam sa vizitati colectia noastra de crini (Lilium) in plina splendoare in sectorul Ornamental, ... citește toată știrea