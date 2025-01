Peisaj rupt din basme la Marisel! Zona de munte a Clujului arata ca in povesti - FOTO

Iarna e mai frumoasa ca niciodata la Cluj! In zona de munte a judetului zapada s-a asternut, creand un peisaj superb, parca rupt din basme.O clujeanca a surprins atmosfera magica, prin doua fotografii minunate, care infatiseaza o gospodarie si o strada din Marisel, in toata splendoarea lor.Cei care se gandesc sa dea o fuga pana la munte pentru o zi pe partie trebuie sa stie ca, momentan, in Cluj partiile functioneaza si la Buscat dar si la Marisel.Program Marisel:Joi 2.01. 2025 - Duminica ... citește toată știrea