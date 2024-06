Peisaj spectaculos de pe strada Uliului din Cluj, pacat ca o ia la vale: "Pentru asa o panta trebuia o strada consolidata" - Vezi VIDEO

In luna aprilie strada Uliului din Cluj-Napoca a inceput sa se surpe. A fost turnat de urgenta un strat de asfalt, insa degeaba. Dealurile Clujului, impanzite de blocuri in ultimii ani, o iau la vale unul dupa altul. Pacat de privelistea frumoasa, daca pe o asemenea panta s-a construit fara consolidarea strazii de la bun inceput.Traficul a fost restrictionat in zona din cauza pericolului de prabusire a drumului.Dupa acest incident, in zona se efectueaza o expertiza tehnica in urma ... citește toată știrea