Peisaj sumbru in fata unei BISERICI din Cluj! Trotuarele sunt pline de excremente de caine: "Oamenii calca in rahatul lasat in urma"

Un barbat care locuieste pe strada Grigore Alexandrescu din Cluj-Napoca sustine ca in fata Bisericii Baptiste "Betel" se contureaza un peisaj sumbru, trotuarele fiind pline de excremente de caine.De vina ar fi clujenii care isi plimba patrupedele in zona si nu aduna mizeria lasata in urma de acestea.Clujeanul de pe strada Grigore Alexandrescu sustine ca nu de putine ori oamenii au calcat in excrementele cainilor. Astfel, a solicitat Primariei Cluj-Napoca sa monitorizeze zona pentru a-i putea ... citește toată știrea