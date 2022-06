Pelerinajul profesorului roman care a stat inchis opt ani in China. Unul dintre obiectivele sale: sprijinirea Ucrainei

Marius Balo, clujeanul inchis timp de 8 ani in China, si-a inceput pelerinajul de 100 de zile prin tara la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Cluj-Napoca. Traseul va include vizite la principalele locuri de detentie ale fostilor detinuti politici din Romania. Marius Balo, teologul clujean care a fost incarcerat in China, pentru o frauda minora, timp de 8 ani, a inceput astazi pelerinajul pe care l-a anuntat. "Am trait 2.922 de zile cu capul presat in geam, acumuland energie, visand la ... citeste toata stirea