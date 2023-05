Ca in fiecare an de Rusalii, catolicii sunt asteptati la Sumuleu Ciuc din judetul Harghita, la Bazilica Sfanta Maria, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ale Bisericii Romano-Catolice din Romania. Potrivit organizatorilor, la evenimentul de sambata sunt asteptati mii de catolici maghiari. Primele trenuri cu maghiari, care merg in pelerinajul de Rusalii la Sumuleu Ciuc, au ajuns vineri, 26 mai, in Gara din Cluj.Agentia de turism ungara, Karpateuropa, a asigurat doua trenuri din ... citeste toata stirea