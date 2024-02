Penitenciarul din Cluj-Napoca, aflat in buricul Clujului, ar putea fi mutat in afara orasului, cel putin aceasta e intentia ministrului Justitiei Alina Gorghiu."Daca tot facem investitii mari in modernizarea penitenciarelor, cautam solutii sa ajutam si la dezvoltarea unor mari orase.La Oradea, Satu Mare, Targu Mures, Iasi, Ploiesti, Timisoara si Cluj Napoca penitenciarele situate in zonele centrale ridica o serie de probleme si pentru comunitatea locala, si pentru politia penitenciara", a ... citește toată știrea