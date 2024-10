Penitenciarul din Gherla marcheaza 239 de ani de la transformarea fostei cetati de lupta Gherla in inchisoare, isi deschide portile pentru vizitatori

Cetatea Gherla (Cetatea Martinuzzi) a fost construita in 1540, la ordinul episcopului de Oradea Gheorghe Martinuzzi, totodata cancelar si vistier la Curtea Regala maghiara. A fost inaltata pe malul drept al raului Somesul Mic, la o distanta de numai cativa kilometri de ruinele castrului roman Secunda Pannoniorum si in vecinatatea micului sat Gherla, actual municipiu. La data de 20 octombrie 1785 imparatul Iosif al II-lea a transformat cetatea Gherla in Carcer Magni Principatus ... citește toată știrea