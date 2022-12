Penitenciarul Gherla se mareste, se construieste un pavilion pentru 300 de detinuti

Doua lucrari de investitii se afla in derulare in acest moment la Penitenciarul Gherla. Este vorba despre construirea unui nou pavilion de detinere si transformarea unui atelier de tamplarie in bloc alimentar.Lucrarile sunt finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor - Penitenciarul Gherla si prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin programul PNCIPS.In anul 2020, Guvernul Romaniei a ... citeste toata stirea