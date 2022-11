Pensionara jefuita in plina strada la Dej! Un tanar curajos a alergat dupa hot

O femeie in varsta de 84 de ani din Dej a ramas fara geanta in plina strada, pensionara a fost atacata si jefuita de un tanar de 25 de ani. Momentul savarsirii faptei a fost surprins de doua persoane, o tanara si un tanar, ambii in varsta de 25 de ani, care au intervenit imediat dupa observarea incidentului."La data de 19 noiembrie a.c., in jurul orei 16.30, politistii municipiului Dej au fost sesizati despre faptul ca unei femei, in varsta de 84 de ani, care se afla pe strada Carpati, din ... citeste toata stirea