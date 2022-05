Pensionarii cu venituri mai mici de 2.000 lei primesc de la guvern un sprijin economic de 700 de lei, incepand cu 1 iulie

Coalitia de guvernare a decis, luni, 23 mai, lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice Sprijin pentru Romania, in valoare de 1,1 miliarde euro.Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca anunta ca in coalitia de guvernare a fost lansat un nou pachet de masuri sociale si economice sprijin pentru pensionari cu venituri sub 2.000 de lei. Masurile anuntate vor intra in vigoare incepand din data de 1 iulie.Amanarea pentru noua luni a ratelor la banci pentru cetatenii si companiile care se ... citeste toata stirea