Pentru doua zile consecutive, ieri si azi, Clujul nu mai e judetul din tara cu cea mai ridicata rata de infectare cu coronavirus, aceasta fiind identica in ultimele zile in Cluj si Timis. E prima data cel putin in acest an cand incidenta de la Cluj ajunge sa fie egalata de cea din alt judet.Astfel, azi incidenta infectiei cu coronavirus de la Cluj ajunge la 1,79 cazuri la mia de locuitori, cea mai ridicata din tara alaturi de cea din Timis, identica. Ieri in ambele judete incidenta era ... citeste toata stirea