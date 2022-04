Pentru siguranta enoriasilor, mii de pompieri si politisti vor fi in apropierea bisericilor, in noaptea de Inviere

Pentru ca toata lumea sa fie in siguranta, mii de pompieri vor fi in apropierea bisericilor, in noaptea de Inviere. Si vineri, preventiv, miliarii au inspectat lacasele de cult din toata tara. Au fost gasite biserici in care caile de evacuare erau blocate, iar preotii care au primit avertismente sau amenzi, au promis ca vor remedia de urgenta problemele.Inca de astazi, sambata dimineata, pompierii din Galati au batut la usile tuturor bisericilor. Pana la pranz, cei mai multi preoti alergau ... citeste toata stirea