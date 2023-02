PERCHEZIEsII in Floresti la persoane banuite de furt calificat! Au furat bunuri de pe un santier in constructii

La data de 2 februarie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in localitatea Floresti, la locuintele unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de furt calificat.Barbatii cercetati, cu varste cuprinse intre 33 si 35 de ani, din comuna Floresti, au fost adusi la sediul unitatii de politie in vederea continuarii audierilor. Prejudiciul, estimat la 15.000 de euro a fost recuperat in proportie de 70%."In fapt, in perioada 30 ... citeste toata stirea