In urma investigatiilor si cercetarilor efectuate intr-un dosar penal, politistii clujeni au identificat o femeie de 36 de ani si alte doua tinere, de 14 si 15 ani, din judetul Cluj, banuite de comiterea unui furt din locuinta.Din investigatiile efectuate a reiesit faptul ca, la data de 27 februarie a.c., in intervalul orar 10.45-12.30, cele trei ar fi sustras suma de 55.000 de lei, dintr-un imobil situat in comuna Feleacu."La ... citeste toata stirea