Perchezitie azi, intr-un dosar de pornografie infantila deschis in Cluj.Perchezitia este derulata azi de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj. Perchezitia domiciliara are loc in judetul Prahova, dupa cum au anuntat anchetatorii. "Din cercetari a reiesit ca, in luna decembrie 2020, prin intermediul unui sistem informatic conectat la internet, ar fi fost puse la dispozitie, in ... citeste toata stirea