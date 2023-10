Un barbat din Turda a fost arestat, fiind banuit de trafic de droguri, dupa ce au fost gasite in casa acestuia aproape 200 de grame de stupefiante."La data de 4 octombrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in municipiul Turda, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Astfel, in urma perchezitiei ... citeste toata stirea